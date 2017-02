Voedselbank zoekt nieuw huis

Foto Richard Stekelenburg Voedselbank Haarlem. Voorzitter Armand Hamers (rechts) met pr-man Bart Padberg: ’Het is alle hens aan dek voor ons nu.’ Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Na tien jaar ’tijdelijk’ in de voormalige Fietsznfabriek aan de Oostvest lijkt de Voedselbank Haarlem nu toch echt op zoek te moeten naar een ander onderkomen. Het is niet de enige grote verandering waar de organisatie voor staat. De Voedselbank maakt zich op voor een ingrijpende transitie van lang houdbare etenswaar naar vrijwel volledig vers. Het toekomstplaatje is er een van een heuse supermarkt, waar de Voedselbankklant zijn eigen pakket kan samenstellen.

Door Richard Stekelenburg - 4-2-2017, 9:40 (Update 4-2-2017, 9:40)

,,Het zijn grote veranderingen’’, zegt voorzitter Armand Hamers....