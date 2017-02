Veel bekijks voor gestrand zeehondje op Zandvoort

Leon Gielen Bekijk Fotoserie

ZANDVOORT - De EHBZ Noordwijk en de Reddingsbrigade Bloemendaal zijn zaterdagmiddag te hulp geschoten voor een zeehondje op het strand van Zandvoort.

Veel mensen waren naar het beestje aan het kijken. De zeehond, een jonge grijze, is door reddingsbrigade en EHBZ van het strand gehaald.

Leon Gielen

Ook hebben ze het publiek uitleg gegeven over de verzorging van gestrande zeezoogdieren.

Na de eerste verzorging is de zeehond overgebracht naar het wisselpunt in Hoorn, waarna hij door de dierenambulance Dier in Nood naar het zeehondencentrum Pieterburen is gebracht.