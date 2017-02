Met gloednieuwe ark gestrand in het zicht van de Waarderhaven

HAARLEM - Het had de feestelijke binnenkomst moeten worden van hun prachtige nieuwe woonark in de Waarderhaven. Maar het vaartuig van Jeroen en Margaret Osinga liep zaterdag vast in het zicht van de thuishaven.

Door Jacob van der Meulen - 5-2-2017, 18:38 (Update 5-2-2017, 18:38)

Nogal teleurgesteld kijkt de nazaat van de eerste bewoonster van de Waarderhaven naar zijn twee verdiepingen tellende ark die muurvast in de havenmond ligt. Jeroen Osinga had het zich allemaal anders voorgesteld. Na een reis met de nodige tegenslagen vanuit Leeuwarden naar Haarlem hadden ze nu met vrienden hun spullen aan boord van de ark willen verhuizen, samen met hun drie kinderen. Maar dat liep dus anders.

,,Ik heb me bij de bouw helemaal gehouden aan de voorgeschreven bouwmaten en diepgang. Een paar weken geleden ben ik nog even langs het havenkantoor geweest om te vragen of het allemaal kon. Geen probleem, kreeg ik te horen. De ark steekt 1.60 meter en de diepgang is 1.80 meter.’’

Na de nodige vertraging kwam de ark zaterdag bij de Waarderbrug aan. Na wat steken en meten begon de sleper aan de laatste meters van de reis. Toen liep het vaartuig vast. Al snel bleek dat vlak langs de rand van de smalle ingang nog geen meter water stond. Ook in het midden van de geul naar de woonschepenhaven was het veel ondieper dan de gegarandeerde 1.80 meter.

De ark ligt inmiddels een beetje schuin en op korte afstand van een van de afgemeerde woonarken. Met trossen moet worden voorkomen dat de ark bij golfslag loskomt en vanaf zijn onbedoelde ligplaats andere vaartuigen beschadigt. Osinga wilde zijn beklag doen bij het Havenkantoor, maar dat was gesloten. Vervolgens ondernam hij actie naar de aannemer die de ingrijpende renovatie van de Waarderhaven onder zijn hoede had. Osinga: ,,Van hem kreeg ik te horen: Voor ons is de klus klaar. Wij hebben de zaak opgeleverd.’’ Bij de gemeente kon hij alleen via een email melding maken van het incident.

Woonarkbewoner Lajos Raves is een kritisch volger van het renovatieproces van de Waarderhaven dat de nodige tegenslagen, ook op financieel terrein, kende. Hij noteert het vastlopen van de ark maar even op de lijst die hij komende donderdag met burgemeester Jos Wienen gaat bespreken. Daarop stonden al vermeld: gebrek aan meerpalen, door gebrek aan drainage staan de tuinen vol water, er zijn geen putten voor brandkranen en door een gebrek aan handhaving zijn open plekken tussen arken gevuld met plezierboten en schuren. Daardoor werd het doel van de renovatie, een brandveilige haven, volgens Raves niet behaald.