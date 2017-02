De Dreef moet haar klinkerbestrating behouden

De Dreef moet nog dit jaar een nieuwe inrichting krijgen. Daarbij wordt de klinkerbestrating op deze historische invalsweg van Haarlem vervangen door asfalt, zo stelt de gemeente nu voor. Dat is namelijk comfortabeler voor de passagiers in de talrijke bussen die dagelijks over de Dreef rijden. Maar de historische aanblik van de Dreef is belangrijker dan het comfort van de buspassagier. Dus moet de klinkerbestrating blijven liggen.