’Arriva dupeert Heemstede’

Bij de illustratie: De omleiding van lijn 50 in beeld. De cirkels geven de 500 meter aan die als maximumafstand tot een bushalte wordt aangehouden. De Geleerdenwijk en Rivierenbuurt vallen er ruim buiten.

HEEMSTEDE - De Heemsteedse politiek is boos op Arriva en wil zo snel mogelijk een gesprek met de vervoerder om lijn 50 tijdens het werk aan de Herenweg tóch over de Van Merlenlaan te laten rijden. Zeer discutabel, zo kwalificeert de gemeenteraad het argument van Arriva dat rijden via de Van Merlenweg te veel tijd zou kosten.

Door Sjaak Smakman - 6-2-2017, 13:21 (Update 6-2-2017, 13:24)

Vanwege het werk aan de Herenweg tot eind juli rijdt de lijn Haarlem-Leiden een half jaar lang over de Heemsteedse Dreef en de Glipperweg. Al...