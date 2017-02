Fotoboek over ’de andere tijd van de Burgwal’

Foto Kuno Grommers De Spaarnekerk in de Burgwalbuurt, 1975

HAARLEM - De Burgwal is nu een ’gewone’ buurt grenzend aan het Spaarne. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw dacht je echter wel twee keer na, voor je daar doorheen zou lopen.

Door Leontien van Engelen - 6-2-2017, 15:12 (Update 6-2-2017, 15:12)

Fotograaf en beeldend kunstenaar Kuno Grommers woont en werkt al decennia lang in deze wijk. Hij verhuisde in 1971 van de Schotersingel naar de Hagestraat 55, waar hij nog steeds woont en ook zijn Galerie Punctum heeft.

,,In de tijd dat ik hier kwam wonen was de Hagestraat een van de straten in de buurt waar je je beter niet kon wagen’’, aldus de fotograaf.

In de jaren zeventig kreeg hij van de toenmalige Raad voor Maatschappelijk Welzijn opdracht de buurt, waar de verloedering in alle hevigheid had toegeslagen, op de gevoelige plaat vast te leggen. In ongeveer anderhalf jaar tijd maakte Grommers honderden foto’s die het toenmalige tijdsbeeld op een prachtige manier weergeven. In 2015 liet Grommers al een deel van die foto’s zien tijdens een expositie in zijn eigen galerie.

Hij benaderde vorig jaar de eveneens in de Burgwalbuurt woonachtige art director Maartje Breed van ontwerpbureau Ontwerpen & Zo en samen maakten zij het boek ’Burgwal Haarlem, de andere tijd’.

Zestig pagina’s met zwart-wit foto’s van straatbeelden, stadsgezichten, portretten en interieurs.

Foto’s van plekken in de buurt die er nu heel anders uitzien en van beeldbepalende gebouwen die allang verdwenen zijn, zoals de Spaarnekerk.

Burgwal Haarlem, de andere tijd is te koop voor 25 euro en kan besteld worden bij Ontwerpen & Zo via info@ontwerpenenzo.nl.