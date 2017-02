Tactisch brein Sander Kampioen Risk

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Sander Versluis is Risk Kampioen 2017.

HAARLEM - De 20-jarige Sander Versluis mag zich sinds zaterdag Nederlands Kampioen Risk noemen. Na een spannende strijd in de finale kwam Versluis als winnaar uit de bus. Het ’tactisch brein’ was er zelf beduusd van. ,,Mijn vrienden en ik hadden ons in elk geval voorgenomen om ver te gaan komen. Dat is dus gelukt.’’

Door Paul Lips - 6-2-2017, 18:22 (Update 6-2-2017, 18:22)

Risk is een tactisch spel dat wordt gespeeld op een bord, waarop een wereldkaart is weergegeven. Het heeft alles te maken met het verkrijgen van ’territoria’, aanvallen...