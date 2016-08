Californische zomer in IJmuiden

United Photos/Remco van der Kruis

IJMUIDEN - Een man zit in zijn surfpak te luisteren naar muziek. Het is een kenmerkend beeld tijdens het ‘California Summer festival’ afgelopen zaterdag bij paviljoen ‘Hightide Surf en Food’ bij de IJmuiderslag. Op het ritme van de beats beweegt de surfer zijn hoofd op en neer. ,,Lekker, deze muziek”, zegt hij, happend in een broodje hamburger.

Mede-eigenaar Ivo Kemper: ,,De California Summer is één van de evenementen die we in augustus bij ons paviljoen ‘Hightide Surf en Food’ houden. ,,Surfen vormt...