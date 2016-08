Pluk en zoek ’wilde’ ingrediënten bij elkaar

IJMOND - Op de fiets of te voet zelf een maaltijd bij elkaar plukken, dat is het idee van Foodwalks.

29-8-2016

Het is de beste tijd van het jaar om te gaan wildplukken, stellen de kenners. Het maaltijdplukken kan sinds kort ook in de IJmond. In IJmuiden en Heemskerk zijn routes uitgezet. Aan de route is een recept gekoppeld waarvoor je tijdens de tocht ingrediënten plukt uit de natuur of koopt bij (biologische) verkooppunten op de route.

Vis

In IJmuiden start de tocht van ongeveer 15 kilometer op de Halkade. Langs de route, te downloaden op www.foodwalks.nl, is het de bedoeling dat de wandelaar wilde bieslook, duindoornbessen en bramen bij elkaar zoekt. De vis hoeft de wandelaar niet zelf te vangen. Met de kruiden en bessen zijn, na een bezoek aan de viswinkel, verschillende recepten te bereiden. Voor IJmuiden staat bijvoorbeeld een recept ’vis met verse kruiden’ op de kaart. Ook de recepten worden via de site aangeleverd. Naast het plukken van kruiden en bessen, zijn in de wandeling ook een aantal lokale hoogtepunten opgenomen.

Kruidensalade

In Heemskerk is een wandeling door het tuindergebied reden om een ’wilde kruidensalade’ met rode aardappelen en spekjes bij elkaar te scharrelen. In totaal zijn er tachtig wandelingen en fietstochten in Nederland. De routes variëren van twee tot veertig kilometer en hebben een vast start- en eindpunt.

De route in IJmuiden is tussen juni en december het best te lopen in verband met de groei- en bloeitijden van de benodigde ingrediënten.

Wie de wilde kruidensalade met Heemskerkse kruiden wil maken, kan tussen maart en oktober op pad.