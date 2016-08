’We voelen ons niet in het wijkteam gehoord’

IJMUIDEN - ‘We voelen ons niet volledig in het wijkteam gehoord’, een van de geluiden die in de onlangs gehouden wijkplatformvergadering van Zee- en Duinwijk klonk. Wethouder Te Beest heeft niet de indruk dat het wijkteam niet goed functioneert, integendeel: hij meent dat in Zee- en Duinwijk juist veel door het wijkteam wordt bereikt.

Door Evelien Engele - 30-8-2016, 14:33 (Update 30-8-2016, 14:33)

In het wijkteam dat in 2008 door de gemeente in het leven is geroepen, zijn verschillende partijen vertegenwoordigd zoals iemand van gemeente Velsen, de wijkagent, stichting Welzijn Velsen,...