Uiteenlopende Velsense scholen reacties op campagne tegen nepwapens

VELSEN - Middelbare scholen in Velsen reageren verschillend op de landelijke campagne tegen nepvuurwapens op straat die de politie deze week in gang heeft gezet.

Door Carlo Nijveen - 30-8-2016, 16:10 (Update 30-8-2016, 16:31)

Rector Alexander Volmer van het Ichthus Lyceum in Driehuis zegt dat er dinsdagochtend, tijdens mentorlessen, onder meer aandacht is besteed aan wapenbezit.

,,Maar dat doen we eigenlijk standaard aan het begin van het schooljaar. Wij maken onze leerlingen duidelijk dat we hier absoluut geen wapens willen hebben en dus ook geen nepwapens. We hebben er voor zover ik...