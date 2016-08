Interieurontwerpster vindt combineren het leukst

VELSEN-ZUID - Kunstenaars Collectief Velsen (KCV) bestaat uit beeldend kunstenaars van alle disciplines. Zij hebben hun atelier in het Raadhuis voor de kunst in het voormalige gemeentehuis aan de Torenstraat 7 te Velsen-Zuid. In negen afleveringen maken we een rondgang langs de kunstenaars/ontwerpers. In deze aflevering Anja Hesp. Zij begon in het raadhuis in een bezemkast. Vorig jaar kwam op de eerste verdieping een ruimte vrij en kon de interieurontwerpster naar een kamer met daglicht.

Door Mitzie Meijerhof - 31-8-2016, 10:15 (Update 31-8-2016, 10:29)

De ontwerpster was als kind al bezig met stylen, meubels opknappen, kleuren en vormen. Hesp gooide zo’n 10 jaar geleden het roer om. Dat na talloze opleidingen resulteerde in ’IJzersterk interieurontwerp’. De ontwerpster gooit hoge ogen in het buitenland. ,,Dat komt eigenlijk omdat ik veel voor expats werk. Door vooral mond- tot mondreclame komt er dan steeds meer op je pad. Ook heb ik met mijn werk in het programma House Hunters International gezeten in de VS. Ook word ik regelmatig gevraagd om set dressings te doen. Een huis of werkplek zo persoonlijk en comfortabel mogelijk te ontwerpen, dat is mijn doelstelling. Een interieur moet passen bij de functie (koken, slapen, relaxen) maar bovenal fijn zijn om in te verblijven.’’

Licht

Kleurrijk of minimalistisch; het is maar wat mensen willen. ,,Persoonlijk hou ik van de combinatie tussen oude en nieuwe dingen, vintage maar ook industriële dingen hebben ook iets. Licht is ongelooflijk belangrijk. Ooit nam ik uit India spullen mee die hier thuis in het licht er compleet anders uit zien. Eigenlijk lang niet zo mooi. Voor ik aan het werk ga, moet ik daarom eerst zien hoe het licht binnenkomt en hoe een ruimte voelt. Ook probeer ik uit te vinden wat mensen mooi vinden en wat niet. Soms neem ik een meubelstuk dat er al is als uitgangspunt van een ontwerp. Dat kan ook een kunstwerk zijn. Ik ontwierp laatst een interieur waar een zwarte vleugel stond en een enorme zwart/wit foto aan de muur hing. Dat was prachtig, daar ben ik dus omheen gaan ontwerpen’’, aldus de ontwerpster.

Zelf houdt Hesp van kleur. ,,Ik heb een knaloranje koelkast en een muur met roze fluweel behang. Ik verander niet vaak van interieur dat zou te kostbaar zijn.

Expats

Voor expats die hier meestal een jaar of vier zijn, probeer ik om Ikea-spullen en meubels van andere merken te mixen, zodat je een interieur krijgt met verschillende merken door elkaar. Als je niet van plan bent meerdere keren te verhuizen, zijn hun kasten prima. Je kunt een klant die hier kort verblijft, niet verkopen dat ze tien weken op een bank moeten wachten. Bij Ikea ga je direct met een bank de deur uit. Ik bestel dan bij een firma een hoes voor die bank die je dan niet meer herkent.’’

In welk interieur ontwerpt Hesp het liefst? ,,Ik heb eigenlijk geen voorkeur. Laatst heb ik een badkamer gedaan, maar altijd badkamers, keukens of interieurs ontwerpen zou gaan vervelen. De afwisseling maakt mijn werk ontzettend leuk’’, aldus de ontwerpster.