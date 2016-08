Compacte markt op nieuwe plek

IJMUIDEN - De weekmarkt op het Velserduinplein in IJmuiden krijgt een nieuwe plek, langs de Velserduinweg en direct tegen de achterzijde van de Hema. Samenhangend daarmee heeft de gemeente de plannen voor het plein enigszins moeten aanpassen.

Door Susanne Moerkerk - 31-8-2016, 13:05 (Update 31-8-2016, 14:33)

Wegens deze nieuwe indeling is besloten ook het noordelijke deel van het plein bij de herinrichting te betrekken. De plannen waren er al langer en de gemeente Velsen had al aangekondigd dat de weekmarkt op het Velserduinplein verplaatst zou worden, maar nu is het nieuwe...