Heemskerk heeft schoonste strand

WASSENAAR - Heemskerk heeft voor het tweede jaar op rij het schoonste strand van Noord-Holland. Dat werd woensdagmiddag in Wassenaar bekend gemaakt in de jaarlijkse Schoonste Strand verkiezing.

Door Friso Bos - 31-8-2016, 16:39 (Update 31-8-2016, 16:39)

Wethouder Marieke van Dijk (D66) is daar heel blij mee. ,,Twee jaar geleden is de exploitatie van het strand opnieuw aanbesteed. Aan de Heemskerkse kant doet de Heemkerkse Strandvereniging de exploitatie. Aan de Beverwijkse kant doet Greve het beheer. Ons doel was een schoon en laagdrempelig familiestrand en dat is prima gelukt.’’ Oostkappelle heeft het schoonste strand van Nederland.