Topman van recreatiegebieden Noord-Holland zit al lang thuis

hdcmedia Koeien in recreatieschap Spaarnwoude.

VELSEN-ZUID - Directeur Jan Hylkema van Recreatie Noord-Holland zit al geruime tijd thuis. De hoofdbeheerder van zes openbare en drukbezochte Noord-Hollandse natuurgebieden, waaronder recreatieschap Spaarnwoude, Geestmerambacht en Het Twiske, is op non-actief gesteld.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 2-9-2016, 9:00 (Update 2-9-2016, 9:00)

Jan Hylkema is ’vrijgesteld van werk en niet geschorst’, zo meldt de provincie Noord-Holland na statenvragen van SP’er Carlien Boelhouwer over deze kwestie. Boelhouwer stelde haar vragen na een bericht over de bestuursruzie in IJmuider Courant en Haarlems Dagblad.

Voor de rest houdt het provinciebestuur, het college van gedeputeerde staten,...