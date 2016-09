Wat weet u van de actualiteit in Velsen? Doe de IJmuider Courant Nieuwsquiz!

IJMUIDEN - Kent u elk raadslid uit Velsen bij voor- en achternaam? Bent u op de hoogte van alle wilde verhalen uit de gemeente? Leest u de IJmuider Courant van de eerste tot de laatste letter? Dan is de IJmuider Courant Nieuwsquiz een mooie uitdaging voor u. Test uw nieuwskennis en maak kans op een mooie prijs: een origineel handdoekenpakket van de IJmuider Courant.

Door Milo Lambers - 3-9-2016, 7:12 (Update 3-9-2016, 7:12)

In de nieuwsquiz krijgt u tien vragen over het nieuws en de actualiteiten van de afgelopen maand. In de tweede editie vragen over onder meer Telstar, dieren, wielrenners en meer. Doe de quiz hier onder.

