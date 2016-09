Straatrover en slachtoffer worstelend te water in Velserbroek

Foto: archief

VELSERBROEK - Een 55-jarige man uit Velserbroek is donderdagavond rond 22:00 uur aan de Oostlaan in zijn woonplaats beroofd. De politie wil graag getuigen spreken van het voorval.

Het slachtoffer fietste in recreatiegebied Spaarnwoude richting de Peddelpoel en daarna richting het nieuwe fietstunneltje. Voor het fietstunneltje stonden twee mannen met een donkerkleurige scooter. Toen het slachtoffer onder het tunneltje doorreed en op de Oostlaan uitkwam, werd hij door de bijrijder van de scooter van zijn fiets geduwd.

De bijrijder eiste dat het slachtoffer hem geld gaf, de man weigerde dit. Uiteindelijk ontstond er een worsteling en belandden zowel de bijrijder als het slachtoffer in het water. Daarna kreeg het slachtoffer ook een vuistslag in zijn gezicht.

Hierna vertrokken de verdachten weer in de richting van het tunneltje. Het slachtoffer heeft licht letsel opgelopen. De verdachten zijn ongeveer 18 jaar oud, tussen de 1,75 en 1,85 meter lang, droegen een zwarte helm en donkere jas. De bijrijder heeft een gezet postuur en de bestuurder een tenger postuur.

De bijrijder hield een natte broek aan de worsteling met het slachtoffer over. De politie hoopt dat dit detail wellicht is opgevallen bij iemand die hem nadien heeft gezien.

Tips over de straatroof kunnen doorgegeven worden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.