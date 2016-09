Toeristen uit Amsterdam naar duinen en Oud-IJmuiden gelokt

IJMUIDEN - Toeristen verleiden de wandeltocht door Oud-IJmuiden te maken of een fietstochtje door De Kennemerduinen met afsluitend een overnachting in Duin en Kruidberg, dat was het doel van de persreis voor buitenlandse journalisten die gisteren door Velsen ging, georganiseerd door Amsterdam Marketing.

Door Evelien Engele - 5-9-2016, 14:26 (Update 5-9-2016, 14:26)

Het uitje is onderdeel van de metropoolcampagne ’Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ die de ruim acht miljoen toeristische bezoekers aan de hoofdstad naar de regio moet lokken. Niet alleen omdat Amsterdam bezwijkt onder toeristen, maar ook omdat Nederland veel meer...