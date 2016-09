Vrijgesproken IJmuidense ’hennepkweker’ komt voor Hof

Archieffoto ANP

AMSTERDAM/IJMUIDEN - Een 56-jarige IJmuidenaar die twee jaar geleden door de rechtbank in Haarlem werd vrijgesproken van het kweken van hennep en stroomdiefstal komt toch weer in de beklaagdenbank te zitten.

Door Carlo Nijveen - 5-9-2016, 16:10 (Update 5-9-2016, 16:13)

Het Amsterdamse gerechtshof zal zich dinsdag over de beroepszaak rond de man buigen.

Politiemensen stuitten op 21 augustus 2012 in een schuur aan de IJmuiderstraatweg in IJmuiden op een hennepkwekerij. De speurders telden daar in totaal 965 hennepplanten en een aanzienlijke hoeveelheid geknipte henneptoppen. Vier verdachten werden opgepakt. De IJmuidenaar, eigenaar van...