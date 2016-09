Al langer zorg om veiligheid bij Santpoortse kruising

SANTPOORT-NOORD - Bewoners van de Santpoortse Hagelingerweg zijn al langere tijd ongerust over de verkeersveiligheid bij de kruising met het Burgemeester Weertsplantsoen, waar zich eind juli van dit jaar een fataal ongeval heeft afgespeeld.

Door Carlo Nijveen - 5-9-2016, 16:37 (Update 5-9-2016, 16:37)

De Santpoorters maken zich vooral zorgen vanwege de recente plaatsing van een bushalte vlakbij het kruispunt. Die halte kan er namelijk voor zorgen dat weggebruikers die op de kruising afslaan fietsers op het naastgelegen fietspad te laat in het oog krijgen of helemaal over het hoofd zien.

