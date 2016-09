Chauffeur bungelende truck maakt het goed

IJMUIDEN - Met de vrachtwagenchauffeur die maandagmiddag met zijn truck boven de Vissershaven bungelde, gaat hij goed.

Door Pieter van Hove - 6-9-2016, 14:31 (Update 6-9-2016, 14:31)

De man uit Zandvoort heeft de nacht doorgebracht in het ziekenhuis, maar kon dinsdagochtend weer naar huis. ,,Het was de eerste dag dat hij voor ons werkte”, aldus truckeigenaar Cor Langbroek van het gelijknamige visbedrijf. ,,Hij is part-timer en heeft voor die tijd jaren voor een vrachtwagenbedrijf gewerkt.” De bestuurder kwam rond vier uur uit een zijstraat van de Trawlerkade, raakte onwel en reed richting...