’Een vereniging geeft stimulans’

Foto’s Mitzie Meijerhof Kees Kalkman: ,,Verwelkte rozen zijn prachtig om te schilderen.’’ Bekijk Fotoserie

VELSEN-ZUID - Wie het atelier van Kees Kalkman binnenloopt in de Raadhuis voor de Kunst in Oud-Velsen waant zich direct in een expositieruimte.

Door Mitzie Meijerhof - 6-9-2016, 14:52 (Update 6-9-2016, 15:32)

Een ruimte vol vierkante schilderijen gerangschikt aan de muren van zijn atelier op de eerste verdieping van het oude raadhuis. Voor zijn ramen hangen tal van draadwerken, beesten en mensfiguren. Op de grond staan abstracte beesten van de hand van de kunstenaar.

Kalkman tekende als kind al. ,,Mijn vader had een manufacturenzaak en alles wat hij daar verkocht kwam binnen...