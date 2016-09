Ockeloen tijdelijk uit de gemeenteraad Velsen

VELSEN - PvdA-raadslid Karel Ockeloen legt zijn werk voor de Velsense gemeenteraad tijdelijk neer vanwege ziekte.

Door Marieke de Kok - 6-9-2016, 16:02 (Update 6-9-2016, 16:23)

Ben Hendriks neemt plaats in de zetel aan de vergadertafel in het stadhuis. Het fractievoorzitterschap wordt waarschijnlijk waargenomen door vervangster Marianne Poen.

De afgelopen twee raadsvergaderingen moest Ockeloen het al af laten weten vanwege zijn gezondheid. Dat veroorzaakte toen veel commotie omdat daardoor de raad uit een even aantal leden bestond en er in de kwestie over starterslening een patstelling ontstond.

Het ziekteverlof duurt minimaal tot het eind...