Eenmalige run door de Velsertunnel

VELSEN-ZUID - Hardlopers nemen op zondag 27 november bezit van de Velsertunnel. Dan vindt tussen Velsen-Zuid en Beverwijk de Velsertunnel Run plaats. Bij het eenmalige evenement is plek voor 5000 deelnemers.

Inschrijven kan vanaf maandag 19 september via www.velsertunnelrun.nl. De hardloopwedstrijd gaat over 7,68 kilometer, een knipoog naar de 768 meter lengte van het overdekte deel van de Velsertunnel.

Het is de eerste keer in de 60-jarige geschiedenis van de tunnel dat er een hardloopwedstrijd door wordt georganiseerd. De Velsertunnel wordt op dit moment grondig gerenoveerd en is in januari weer open voor het verkeer. Maar voor die tijd is de tunnel ook toegankelijk voor het publiek. Later dit jaar vindt ook nog een open dag plaats.

De Velsertunnel Run start in Velsen-Zuid en gaat door de parken Velserbeek, Waterland en Beeckestein. Na de afdaling en beklimming in de tunnel gaat de route via de Velserweg naar de Breestraat, waar de finish is. De gemeenten Velsen en Beverwijk zijn de initiatiefnemers.