Momento So bij Wagenaar van Co

Muziek, kunst en dineren Muziek, dineren en kunst bij Wagenaar van Co.

VELSEN-ZUID - De Band Momento So geeft op 11 september aan de Genieweg 14a een optreden. Bezoekers kunnen genieten van kunst, muziek en een buffet.

Door Mitzie Meijerhof - 7-9-2016, 14:35 (Update 7-9-2016, 14:35)

Wagenaar van Co is een klein kunstenaarscollectief dat in haar werk probeert te zoeken naar de vertraging in het kijken naar details van het bestaan. In de schilderijen van Sasja Wagenaar, de gedichten van Annalinda Wagenaar, de collages van Jeroen Effern en niet in de laatste plaats, in de vlasschuur aan het Noordzeekanaal.

De band Momento So staat garant voor warme, zwoele Braziliaanse klanken. Ze spelen onder andere liedjes uit de oude Samba- en Bossa Novatraditie, en uit de ’Musica Popular Brasileiro’. Met repertoire dat bestaat uit nummers van componisten als Paulinho da Viola, Jobim,Joao Nogueira, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil en vele anderen.

De band speelt vanaf 16.00 uur in de oude vlasschuur aan de Genieweg 14a in Velsen-Zuid. Kaarten kosten 25 euro en zijn voor het optreden en het buffet. Aanmelden via: w.van.co@kpnplanet.nl. of via nummer: 0655552506.