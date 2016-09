En een toast op de goede afloop

foto United Photos/Ron Pichel Volop belangstelling voor de aftrap van bouw van de nieuwe zeesluis.

IJMUIDEN - Het moment had niet passender gekund. Terwijl op een beeldscherm virtueel het eerste schip de nieuwe zeesluis inging, was in werkelijkheid de tanker BW Cheetah net klaar met schutten en voer vrijwel gelijktijdig op met het imaginaire schip.

Door Pieter van Hove - 7-9-2016, 15:39 (Update 7-9-2016, 16:13)

Want voor dat soort tankers, maar dan een maatje groter, is de nieuwe zeesluis bij IJmuiden bedoeld.

,,Over drie jaar kunnen we een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de geschiedenis van het Noordzeekanaal”, had minister Melanie Schultz van Hagen (Infrastructuur en Milieu) even tevoren...