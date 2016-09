Velsen komt prima uit de bus bij WMO, behalve op één punt

VELSEN - Velsenaren die aan een onderzoek over de WMO hebben meegedaan, zijn over het algemeen erg tevreden over de hulp die ze via deze Wet Maatschappelijke Ondersteuning ontvangen.

Door Anneke Wijsman - 8-9-2016, 16:56 (Update 8-9-2016, 16:56)

Dat blijkt uit een enquête die onder cliënten is gehouden. Het gaat daarbij om gebruikers van individuele voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en begeleiding

Cliënten zijn positief over de hulp die ze krijgen, 81 procent noemt de kwaliteit goed en 83 procent zegt zich beter te kunnen redden door de...