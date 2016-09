’Nepwapenoffensief geen overbodige luxe’

Paul Vreeker

VELSEN - Politieagenten in Velsen, Beverwijk, Haarlem en omliggende plaatsen komen geregeld oog in oog te staan met nepvuurwapenbezitters. Die confrontaties kunnen zo maar uitlopen op narigheid, zelfs met dodelijke afloop. Het landelijke offensief tegen namaakschietgerei op straat dat recentelijk in gang is gezet, kan volgens de IJmuidense wijkagent Nick Koomen dan ook zeker niet worden gezien als overbodige luxe.

9-9-2016

Groot alarm. Politieagenten grijpen naar hun extra zware kogelwerende vesten. Want op het Stratingplantsoen in Velsen-Noord loopt een man met een vuurwapen...