Fictie vult gaten in historie Ruïne van Brederode

Foto United Photos/Paul Vreeker De Ruïne van Brederode inspireerde Piet Paree tot het schrijven van twee verhalen.

SANTPOORT-ZUID - Zaterdag overhandigt hij op de Ruïne van Brederode een exemplaar aan leden van Heerlijkheid Brederode, maar voor het zover is wil hij al een tipje van de sluier oplichten.

Door Evelien Engele - 9-9-2016, 16:25 (Update 9-9-2016, 16:29)

,,De plek waar we nu zitten is bijna heilige grond. Er kan van alles in de aarde zitten dat ons meer over de geschiedenis zou kunnen vertellen. Maar omdat hier nooit gegraven mag worden zullen we nooit te weten komen wat hier nog ligt.”

Een grote glimlach verschijnt op het gezicht van...