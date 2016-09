Honderd vluchtelingen hebben recht op woning

VELSEN - Velsen heeft nog iets meer dan drie maanden de tijd om een huis toe te wijzen aan honderd statushouders.

Door Marieke de Kok - 9-9-2016, 18:46 (Update 9-9-2016, 18:46)

Elke gemeente krijgt naar rato een aantal vluchtelingen met veblijfsstatus te huisvesten. Velsen moest er in de eerste helft van 2016 negentig onderdak bieden - 79 statushouders plus elf die in 2015 niet terecht konden. Zestig mensen wonen ondertussen in Velsen in een huurhuis. Voor dertig mensen was niet direct plek. Die dertig moeten dus dit najaar nog een plekje aangewezen...