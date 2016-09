Smullen bij Art at the Harbour

IJMUIDEN - Wat nou onbekend winkelcentrumpje? ’Les Halles’ aan de IJmuidense Halkade is dit weekeinde dé plaats voor een foodtruck festival: eten en drinken dat in ’keukens op wielen’ wordt bereid en daarna verkocht aan het toegestroomde publiek.

Door Pieter van Hove - 10-9-2016, 13:38 (Update 10-9-2016, 14:12)

,,Eigenlijk heet het Art at the Harbour”, zegt initiatiefneemster Betty Koster van eetwinkel l’ Amuse tijdens een rondgang langs de kramen met de heerlijkste etenswaren. Want met kunst is het begonnen. De onderneemster - en met haar veel collega’s van Les Halles - is de kale en vervallen panden tegenover het centrum een doorn in het oog.

Zou het niet een idee zijn om het geheel eens op te knappen. En daar tegelijk een foodfestival aan vast te plakken? ,,De mensen mogen best weten dat hier kwalitatief hoogstaande bedrijven in de food-sector zitten”, wijst ze naar de winkels. Helaas staat een deel van de panden al jaren leeg. Mogelijk vanwege het uitzicht op de kale muren van de oude loodsen.

Maar daar komt sinds afgelopen vrijdag verandering in. Graffitikunstenaars van Amsterdam Street Art versieren de muren met haven- en zeetaferelen. En tegelijkertijd staan er afgelopen zaterdag en zondag tal van eetkraampjes achter het loodsencomplex. Bij l’ Amuse en buurman Base Cooking staan terrasjes waar respectievelijk broodjes en hamburgers worden geserveerd. Betty Koster: ,,Helaas was het logistiek gezien niet mogelijk om bij de overige kraampjes te gaan zitten.”

De meeste ondernemers in de foodtrucks zijn bekenden van haar. Zoals Kees Raat met zijn chocolaterie met cakes, ijs, verschillende koffiesoorten en uiteraard chocolade. Vingers aflikken is het ook bij Roffa Street Food, die zelf vlees rookt zoals runderborst. Of dan die smoothies-zaak uit Uden. Met op de achtergrond merengue. ,,Het is ten slotte mooi weer”, jubelt de uitbater.

Charley met Indonesische roots verkoopt sinds anderhalve jaar eigen saté. Met succes. Hij is geliefd op markten in Amstelveen, Diemen en de Dapperstraat. Vandaag dus in IJmuiden. ,,Een leuke haven”, stelt hij vast. Een foodfestival in een haven zonder vis is niet denkbaar. Visproducten zijn er dan ook te kust en te keur.

Maar niet de gangbare kibbeling of lekkerbekken. Meer de iets bijzondere - en voor het grote publieke onbekende - vissoorten. Zoals ponen of wijting. Laten we zeggen de bijvangst. Die worden gebakken in de koekenpan. Een kwestie van een paar minuten. ,,We willen duidelijk maken dat lekker koken niet lang hoeft te duren”, zegt Nico Waasdorp van de gelijknamige viswinkel. Verderop staat een visrokerij met paling. En daarnaast ’De Boeren Rokerij’ uit IJmuiden. Charley zit met een bordje vis aan een tafeltje. ,,Dit is bijna net zo lekker als mijn saté.”

Art at the Harbour duurt tot zaterdagavond tot 20 uur en zondag van 10 tot 18 uur.