Vaat- en Spataderkeurmerk voor RKZ

BEVERWIJK - Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk heeft opnieuw het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk ontvangen van patiëntenvereniging De Hart &Vaatgroep.

Door Pieter van Hove - 10-9-2016, 15:02 (Update 10-9-2016, 15:02)

Het Vaatkeurmerk is van betekenis voor patiënten met aandoeningen in de slagaders van de buik, hals, het bekken, de benen en de aorta. Bij het Spataderkeurmerk gaat het om de kwaliteit van de behandeling van spataders.

Om in aanmerking te komen voor deze keurmerken, moet aan een aantal kwaliteitscriteria worden voldaan, die de Hart &Vaatgroep heeft opgesteld. Dit is gebeurd in...