Zeemeermin Claudy blijft boven water

Foto United Photos/Remco van der Kruis Claudy de blije zeemeermin en Stella de Haarlemse zeemeermin.

IJMUIDEN - Het oogt een beetje alsof de koningin zelf komt binnenwandelen. Moeizaam, dat wel. Want lopen met een zeemeerminstaart valt niet mee. Maar het plezier is er niet minder om bij de 48-jarige Claudy. Vandaag gaat haar droomwens in vervulling in zwembad De Heerenduinen.

Door Frenk Klein Arfman - 11-9-2016, 16:40 (Update 11-9-2016, 16:40)

Stralend en met een grote lach op het gezicht wuift Claudy naar de aanwezigen. Haar familie en begeleiders en mensen van Stichting De Baan die dromen van mensen met een verstandelijke beperking onder de noemer Droomwolk proberen...