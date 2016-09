Dieren beter maken in het tuincentrum Velserbroek

VELSERBROEK - Doutzen laat zich rustig aaien. Ook de stethoscoop op haar borstkas vindt ze niet erg. Dierenarts Monique Verkerk onderzoekt de zieke poes. „Ze heeft acuut nierfalen. Het gaat al een stuk beter met haar”, vertelt Verkerk terwijl ze het ooglid een beetje naar beneden trekt. „Maar ze is er nog niet.”

Door Marieke de Kokm.de.kok@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 6:30 (Update 13-9-2016, 6:30)

