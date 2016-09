Haarlemmer in auto Velserbroek stierf natuurlijke dood

KVL/Dennis Gouda

VELSERBROEK - De man die maandagavond dood werd aangetroffen in een auto in Velserbroek, is een natuurlijke dood gestorven. Het gaat om een 71-jarige Haarlemmer.

Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

De man werd aangetroffen in een auto aan de Hofgeesterweg, op de parkeerplaats van voetbalclub VSV. Uit onderzoek is nu gebleken dat hij op natuurlijke wijze overleden is.