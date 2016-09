Scholier gewond na val van fiets in IJmuiden

Foto’s: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Op de Heerenduinweg in IJmuiden is dinsdagochtend een scholier gewond geraakt. Hij was met een grote groep scholieren onder begeleiding onderweg naar het zwembad.

Door Jan Balk - 13-9-2016, 10:55 (Update 13-9-2016, 11:18)

Door onbekende oorzaak kwam de scholier in de berm terecht en maakte hij met fiets en al een buiteling.

Enkele begeleiders zijn bij hem gebleven en hebben de rest van de groep doorgestuurd.

Het slachtoffer heeft de handgreep van een van de remmen in zijn been gekregen en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

Zijn moeder is met hem meegereden.