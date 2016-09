Kunstenares Yvonne Piller, Velsen-Zuid: 'Brons is voor de eeuwigheid'

publiciteitsfoto Paardenbeeld Yvonne Piller op de Ruïne van Brederode Bekijk Fotoserie

VELSEN-ZUID - Drie jaar geleden streek bronskunstenares Yvonne Piller neer in het Raadhuis voor de Kunst in Oud-Velsen. Op de benedenverdieping is zij vrijwel elke dag te vinden in haar lichte en opgeruimde atelier .

Als tiener boetseerde Piller al. Ze nam er lessen in bij de volksuniversiteit. Jaren werkte ze voor een verzekeringskantoor om in het jaar 2000 haar baan op te geven en als beroep beelden te gaan maken.

Voor die tijd nam ze al lessen bij een Haarlems beeldhouwer en...