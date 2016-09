‘Het gaat nog steeds niet vanzelf’

WIJK AAN ZEE - Een bedrijf dat geen plek voor cliënten van Heliomare denkt te hebben omdat er in het pand geen lift aanwezig is.

Door Jouri Bakker - 13-9-2016, 14:20 (Update 13-9-2016, 14:20)

Het is een van de misverstanden waar de stichting in Wijk aan Zee mee te maken krijgt. Volgende week donderdag informeren Heliomare en belangenorganisatie OV IJmond werkgevers over de mogelijkheden om met mensen met een beperking in dienst te nemen.

,,Niet alle cliënten van Heliomare zitten in een rolstoel”, wijst arbeidsbemiddelaar en accountmanager Ellis Husslage op de uiteenlopende...