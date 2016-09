IJmuidenaar George Meester ijvert nog steeds voor rolstoelpad

Archieffoto United Photos/Toussaint Kluiters De Meesters.

IJMUIDEN AAN ZEE - De IJmuidenaar George Meester blijft strijden voor een speciaal pad voor rolstoel- en scootmobielgebruikers op het IJmuiderstrand, in het verlengde van de Kennemerboulevard in IJmuiden aan Zee.

Door Carlo Nijveen - 13-9-2016, 15:41 (Update 13-9-2016, 16:07)

Meester pleit in een brief aan B en W van Velsen opnieuw voor de aanleg van dat pad. De brief wordt eind deze maand besproken in de Velsense gemeenteraad.

(Onderaan, bij gerelateerde documenten, kunt u de brief lezen)

Eerder al maakte de IJmuidenaar zich in deze krant hard voor het rolstoelpad. Hij raakte...