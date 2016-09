Verwardenopvang in de maak

Foto: ANP

VELSEN/ZAANDAM/ALKMAAR - De noodopvang van ernstig verwarde personen die in de IJmond en in Kennemerland op straat voor problemen zorgen, kan worden verbeterd. De politie, gemeenten, het openbaar ministerie, de GGD en andere betrokken partijen werken in elk geval aan een haalbaarheidsplan voor een nieuwe opvangplek.

Door Carlo Nijveen - 13-9-2016, 15:42 (Update 13-9-2016, 16:30)

Voor die opvang is nog geen vestigingsplaats gekozen, heeft een woordvoerster dinsdag desgevraagd laten weten. Maar in beeld zijn de politiedistricten Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

De politie stopt over ruim drie maanden - vanaf 1 januari...