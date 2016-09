Leren lezen als je 42 jaar oud bent

CRUQUIUS/VELSERBROEK - Velserbroeker Erik-Jan Giessen koestert zijn leven lang dezelfde droom: gewoon zijn. Een stapje voor de verwezenlijking van die droom heeft hij de afgelopen twee jaar gezet door te leren lezen.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 14-9-2016, 9:00 (Update 14-9-2016, 9:00)

Erik-Jan werkt ruim twintig jaar bij het re-integratiebedrijf Paswerk in Cruquius. Hij is de laatste tijd actief in de spoelkeuken. Afwisselend werk, waardoor hij als laatbloeier sprongen in zijn ontwikkeling heeft gemaakt.

Erik-Jan weet dat hij een beperking heeft, die hij omschrijft als dat hij alles in eigen tempo moet doen....