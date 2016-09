IJmuidens buurtvarken heeft 465 volgers [video]

Foto United Photos/Paul Vreeker Varken Darcy van Whera Does is een bekende in de buurt.

IJMUIDEN - Een apart gezicht is het om de IJmuidense Whera Does met haar varken over straat te zien gaan. De buurt is er inmiddels wel aan gewend, sterker nog: varken Darcy kan op haar Facebookpagina maar liefst rekenen op 465 volgers.

Door Evelien Engele - 14-9-2016, 13:53 (Update 14-9-2016, 14:24)

Een ongevraagd cadeautje was Darcy toen Whera het Göttinger hangbuikzwijn tweeënhalf jaar geleden kreeg.

,,Als kind had ik een varkentje en later riep ik altijd: ooit komt er weer een. Mijn dochter vierde haar verjaardag en ik kreeg toen spontaan een...