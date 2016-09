Expositie met beelden van Aris Schutte

Foto Ron Pichel Aris Schutte stopte met fotograferen en begon met beeldhouwen.

SANTPOORT-NOORD - Dat de bekende Santpoorter Aris Schutte een expositie heeft is niet bijzonder. De verrassing zit hem in het feit dat deze tentoonstelling niet met foto’s is maar met beelden.

Schutte stopte in 2010 met zijn werk als fotograaf en zijn zaak in de Hoofdstraat in Santpoort-Noord. Drie jaar later en met alle tijd van de wereld ging hij met een vriend mee beeldhouwen.

Hij nam les bij Esther Velzeboer en ging aan de slag met steen. ,,Ik begon maar gewoon en...