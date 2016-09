Velsertunnel: finish binnen 55 minuten

Foto United Photos/Toussaint Kluiters De Velsertunnel.

VELSEN-ZUID - Het grootste deel van de route van de Velsertunnel Run op zondag 27 november is bekendgemaakt. Het eenmalige loopevenement start bij het stadion van Telstar in Velsen-Zuid en gaat via Velserbeek, Waterland en Beeckestijn naar de tunnel. Uit de tunnel gaat de route verder naar Velsen-Noord, onder de Velsertraverse door via de Halve Maan en het stadhuis naar de finish op de Breestraat in Beverwijk.

Door Annemiek Jansen - 14-9-2016, 16:28 (Update 14-9-2016, 16:51)

Er zijn meer details bekend geworden over de 7,68 kilometer lange loop. De inschrijving kost 25 euro.

Dat is niet goedkoop vergeleken met andere loopjes, maar daarvoor krijg je wel een speciaal T-shirt, chipregistratie en na afloop een speciale medaille. Inschrijven kan vanaf maandag 19 september via de website www.velsertunnelrun.nl. Er is plek voor 5000 hardlopers. Minimale leeftijd is twaalf jaar.

Wandelen

De loop is niet bedoeld voor ongetrainde hardlopers of voor deelnemers die van plan zijn de route vooral te gaan wandelen. Je hebt 55 minuten de tijd om over de finishlijn te komen. Na 48 minuten moet je het zes kilometer-punt hebben bereikt. Want dan hoor je nog bij het deelnemersveld en wordt je tijd ook opgenomen in de uitslagen.

Van de run worden kinderen en wandelaars uitgesloten, maar dat geldt uit oogpunt van veiligheid ook voor kinderwagens, rolstoelen en skaters. De route gaat weliswaar over de weg en de stoep, maar ook over bospaden, heuvels en de weg in de tunnel gaat eerst een flink stuk naar beneden en vervolgens weer dezelfde afstand omhoog.

De bijzondere afstand van 7,68 kilometer is een knipoog naar de lengte van het overdekte deel van de Velsertunnel. Dat is 768 meter. De tunnel is negen maanden afgesloten voor werkzaamheden en gaat half januari weer open voor verkeer.

Momenteel is de testfase. Vandaar dat eind november een hardloopevenement gehouden kan worden die door de tunnel gaat. Een initiatief van de gemeenten Beverwijk en Velsen in samenwerking met Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint dat uitgevoerd wordt door twee sportevenementenbureaus uit Haarlem.

Massage

Behalve als individu kun je je ook inschrijven als vriendengroep van minimaal twintig vrienden. Verder is er een bedrijvenloop.

Voor vijf werknemers per bedrijf betaal je 300 euro, maar daar krijg je dan wel vele extra’s voor als een overdekte en beveiligde ontvangstruimte met massage en catering, netwerkborrel, recht om vooraan te mogen starten en een digitale teamfoto. Overigens is dit evenement geen officiële wedstrijd, al zal er natuurlijk wel iemand als eerste over de finish gaan.