Kat vermoord bij Pleiadenplantsoen in IJmuiden

Foto: Politie.nl

IJMUIDEN - In de bosjes bij het Pleiadenplantsoen in IJmuiden is een door geweld om het leven gekomen kat aangetroffen. De politie vraagt donderdag om informatie over de zaak.

Door Jan Balk - 15-9-2016, 12:03 (Update 15-9-2016, 12:20)

De kat werd dinsdag gevonden. De dierenpolitie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident.

Er is buurtonderzoek gedaan en er is tevergeefs gezocht naar de eigenaar van de kat. Het kadaver van de kat werd aangetroffen in de bosjes aan de achterzijde van een appartementencomplex aan het Pleiadenplantsoen.

Het gaat om een kat met cyperse poten en een beige gekleurde cyperse kop met zwarte haren. De kat had geen chip.