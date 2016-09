Nieuwe gashouder voor Tata Steel

foto Vincent Bloothoofd De kooksgasleiding bij Tata Steel

IJMUIDEN - Bij staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden is vrijdag de eerste paal geslagen voor de bouw van een nieuwe kooksgashouder.

Door Pieter van Hove - 16-9-2016, 11:36 (Update 16-9-2016, 11:36)

In die houder komt het kooksgas van de twee kooks- en gasfabrieken en gaat dan via een pijpleiding over het terrein naar de warmbandwalserij. Daar wordt het ingezet om de plakkenovens te stoken. Dit scheelt aardgas. De nieuwe gashouder wordt tweemaal zo groot als de huidige en heeft een capaciteit van 50.000 kubieke meter. Daardoor kan het kooksgas op het fabrieksterrein...