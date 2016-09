Rommelmarkt voor de Flying Doctors

SANTPOORT-NOORD - In de recreatiezaal van Velserhooft aan de Valckenhoefflaan (tegenover de speeltuin) wordt op zondag 18 september de laatste rommelmarkt ten behoeve van Amref-Flying Doctors gehouden.

In de recreatiezaal van Velserhooft aan de Valckenhoefflaan (tegenover de speeltuin) wordt op zondag 18 september de laatste rommelmarkt ten behoeve van Amref-Flying Doctors gehouden. Alles gaat weg voor een euro per stuk, boeken zelfs voor 50 cent. De toegang is gratis en de zaal is open van 9 tot 15 uur. Koffie en thee staan voor u klaar.