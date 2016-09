’Velsertunnel Run te duur’

VELSEN-ZUID - Mireille Koedijker van SP Velsen vindt dat de Velsertunnel Run te duur is.

Door Marieke de Kok - 18-9-2016, 11:32 (Update 18-9-2016, 11:52)

Het inschrijfgeld bedraagt 25 euro, inclusief herinnering en t-shirt.

Volgens Koedijker is dit bedrag aan de hoge kant in de hardloopwereld. Ze is bang dat meedoen voor armere gezinnen niet te doen is vanwege de hoge kosten.

Verder vindt ze het jammer dat er slechts vijfduizend mensen mee kunnen lopen.