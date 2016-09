Orkater blijft de grenzen opzoeken

De broers Alex, Vincent en Marc van Warmerdam – inmiddels allen gevierde namen binnen de theater- en filmwereld – groeiden op in het appartement boven de schouwburg.

Door Gwendelyn Luijk - 16-9-2016, 20:50 (Update 16-9-2016, 20:50)

Hun vader was toneelknecht in die tijd. Marc van Warmerdam bewaart er mooie herinneringen aan. „Door een luik in de keuken konden we in de ruimte achter de volgspot komen. Als we niet in de zaal zaten, konden we zo toch meekijken met de voorstellingen of de filmavonden.”

Vanavond speelt in de Stadsschouwburg de voorstelling ’Distel’...