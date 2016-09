Vijf keer Orkater in Velsen

Door Gwendelyn Luijk - 16-9-2016, 21:13 (Update 16-9-2016, 21:13)

Distel

Distel is dood. Precies twee jaar later komt de familie weer bij elkaar en komen de verhoudingen op scherp te staan. Zaterdag 27 september in de Stadsschouwburg Velsen.

Metaman (coprocutie met Goldmund)

In een poging de mensheid te bevrijden van zijn hoogmoed wordt een nieuwe god in het leven geroepen; Metaman, de god van de relativering. Op 25 oktober in het Witte Theater.

De PindakaasPrins (6+)

Kinderavontuur begeleid door rock&roll muziek en een barokorkest. Vrijdag 28 oktober in de Stadsschouwburg Velsen.

Donna Donna

Een rauw, poëtisch verhaal over troost in tijden van rouw. Muziektheater met gitzwarte humor. Dinsdag 6 december in het Witte Theater in IJmuiden.

Rumspringa

Een voorstelling op de grens van fantasie en werkelijkheid over geheime genootschappen van De Nieuwkomers (jong talent bij Orkater). Op donderdag 11 mei in het Witte Theater.

Lezersaanbieding

Bezoek een Orkater-productie in de Stadsschouwburg Velsen en koop er voor slechts 12,50 euro een Orkater-productie in het Witte Theater bij. Vul tijdens het bestelproces de promocode Dubbelspel in.